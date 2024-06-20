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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تركى آل الشيخ ينعى مشجع نادى الزمالك علاء العطار ويدعو أسرته لزيارة المملكة

تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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نعى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية مشجع نادى الزمالك علاء العطار، الذى وافته المنية الجمعة الماضية الموافقة 14 من يونيو الجارى، إثر حادث عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.
وقال المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك، "أنعي بخالص الحزن والاسى مشجع الزمالك علاء العطار اثر حادث اليم بعد مباراة الزمالك وسيراميكا".
وانهى نعيه بدعوة اسرة علاء العطار لأداء مناسك العمرة، قائلاً: "وأتوجه بدعوة أسرته لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والرجاء التنسيق مع الأخ إبراهيم فايق".
 


 

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