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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات مطالبا بعدم السماح لأي مواطن استغلال العطلات الرسمية والبناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع دون تهاون.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي رئيس المركز بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية حيث أسفرت عن إزالة مزرعة مقامة بالمخالفة علي مساحة ٢٠٠٠ متر تقريباً، عبارة عن أعمدة مسلحة وسقف مسلح بمنطقة الخطارة بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق، وكذلك إزالة ٣ حالات تعدٍ بالدبش خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين وإزالة حالة تعدٍ بالدبش بنطاق الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر علي مساحه ١٠٠ متر تقريبا وذلك بحضور هاني الهراوي نائب رئيس المركز و رؤساء الوحدات المحلية بالقصاصين شرق وشهداء بحر البقر والأخيوه والإدارة الزراعية بالصالحية وحمايه الاراضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

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