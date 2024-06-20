تركي آل الشيخ ينعي مشجعتي النادي الأهلي

تقدم المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى السابق للنادى الأهلى، بالتعزية لأسر مشجعتى النادى الأهلى الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صالح واللتان وافتهما المنية يوم الثلاثاء الماضى، وذلك إثر حادث عقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، بملعب "برج العرب".



وتعرضت مشجعتى النادى الأهلى نورهان ناصر ونرجس صالح، لحادث اليم بعد انتهاء مباراة الأهلى التى جمعته بنظيره الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز.

ونعى المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك، مشجعتى النادى الأهلى الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صالح، قائلاً: "خالص عزائي لأسرتي الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتي النادي الاهلي بعدما وافتهما المنية بعد حضور مباراة الأهلي والاتحاد".



واضاف: "داعين المولي عز وجل ان يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته".

وأنهى نعيه للفقيدتين، بدعوة أسرتيهما لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، قائلاً: "وأتقدم بدعوة لأهالي الأسرتين لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة والتنسيق في ذلك مع الأخ إبراهيم فائق .. رحم الله الفقيدتين والهم أهلهما الصبر والسلوان".



