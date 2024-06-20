الأرصاد: اليوم بداية فصل الصيف فلكيا وأطول نهارا وأقصر ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ان اليوم الخميس 20 يونيو بداية فصل الصيف فلكيا حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذاناً ببدأ فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأشارت الأرصاد الي أنه من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وتابعت الارصاد: أما في فصل الصيف يكون الاحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتي تعطي إحساساً أكثر بالحرارة.