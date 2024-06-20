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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينهم 3 أطفال.. إصابة 10 أشخاص انقلبت بهم سيارة ربع نقل في بورسعيد

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي نطاق محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلًا من: فرح منصور محمد 49 عامًا، وخالد السيد محمد 13 عامًا، رضا منصور محمد 42 عامًا، مريم خليل منصور 7 أعوام، صبحة منصور محمد 45 عامًا، السيد منصور محمد 51 عامًا، جندية خليل محمد 60 عامًا، حسن منصور محمد 64 عامًا، مسعود منصور محمد 54 عامًا، والسيد رضا منصور 9 أعوام، مصابين بإصابات مختلفة اثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي نطاق محافظة بورسعيد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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