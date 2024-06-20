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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزارة الصحة الفلسطينية: نحاول إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بغزة

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها ما يزيد على 47 ألف شهيد ومفقود.

وأضافت أن 98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياها صالحة للشرب، وفقا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنهم يحاولون إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تعمل بالحد الأدنى في شمال القطاع بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد سيدتين وإصابة 12 شخصًا بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة جاد الله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات، فجر اليوم الخميس.

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