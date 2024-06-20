إجراء الاختبارات إلكترونياً بـ147 مقررًا في جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إحصائيات الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، والصادرة عن مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاع شئون التعليم والطلاب عن العملية الامتحانية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية 32821 في 147 مقررًا دراسيًّا.

وأوضح "مندور" أن الاختبارات الإلكترونية تجرى داخل جامعة قناة السويس بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقره في كلية الطب البشرى، ويضم 422 جهازًا ، ومركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب البيطري بإجمالي 510 أجهزة، لافتاً إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح مبني الاختبارات الإلكترونية الذي يضم أربعة طوابق بسعة 3500 جهاز .

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البيطري بلغ 10884 لـ 54 مقررًا دراسيًّا، أما بكلية الطب بلغ عدد الجلسات 2046 ل 5 مقررات دراسية ، بينما بلغت جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان 535 ل7 مقررات دراسية، فيما بلغ عدد الجلسات 7321 ل 20 مقررا دراسيا بكلية التمريض، و107 جلسات ل 4 مقررات دراسية بكلية الزراعة، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بها 800.

بينما بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية التي تمت بكلية الصيدلة 5248 ل 37 مقررا دراسيا - مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا - وبكلية الهندسة بلغت 2547 ل 8 مقررات دراسية، أما بكلية العلاج الطبيعي فبلغ عدد الجلسات 2683 ل 10 مقررات دراسية، كما جاء عدد الجلسات بكلية العلوم 650 جلسة.

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة إلى أن الاختبارات يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس بإستخدام منظموتين للاختبارات الإلكترونية، منظومة Gourmet و ذلك تحت إشراف الجامعة.

كما تقوم جامعة قناة السويس بإستخدام منظمومة MKCL للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، وقد تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة على استخدام المنظومتين، وكذلك تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة علي إدارة المنظومتين.

هذا وقدمت الدكتورة غادة حداد الشكر لفريق العمل داخل مراكز الاختبارات وهم :

الدكتورة دعاء حسني

نائب المدير التنفيذي، وفريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد و المهندسة شيماء عصام.

وفريق وحدات الاختبارات الإلكترونية بالكليات المشاركة الدكتورة أسماء رمضان و الدكتورة آلاء سمير بكلية الصيدلة والدكتورة ماجدة إبراهيم بكلية الطب و الفريق الإداري بالمركز خالد غريب محمد، وحسام إبراهيم خليل محمد، وأحمد حسني.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 تستأنف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.