محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بمركز طب الأسرة باكياد البحرية بفاقوس (صور)

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم قرية اكياد البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية وتفقد عددا من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وطالب المحافظ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس برفع كفاءة مدخل القرية مع استقدام جليدر لتسوية الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة، واستمرار تكثيف حملات النظافة والتواصل الدائم مع أهالي القرية للتعرف علي احتياجاتهم، وتوفير حلول عاجلة للمشكلات التي يعانون منها كافة.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة سير انتظام العمل بمركز طب الأسرة باكياد البحرية التابع للإدارة الصحية بفاقوس وتفقد الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون عليها وكذلك تفقد عيادة الاسنان موجهاً مديرة المركز بحسن استقبال المرضى وإجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والأجهزة المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة المترددين على المركز.

واختتم غراب جولته التفقدية بمركز فاقوس بزيارة وحدة صحة الأسرة بكفر الحاج عمر وتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمة الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية مؤكدا أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

وأكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكل المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.

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