السيسي يوجه بسرعة ترميم مقبرة الشيخ محمد متولي الشعراوي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى أرض الوطن عقب أداء فريضة الحج لهذا العام

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

"أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأضاف الرئيس كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

وتابع الرئيس كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."