"الذهب الأبيض" يزدهر.. "العصفوري" زيادة المساحة 30% وتصديره للخارج.. والهند أبرز المستوردين

تعد محافظة الدقهلية من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة وإنتاج القطن وتصديره للخارج بخاصة صنف جيزة 94 طويل التيلة، باعتباره من أجود وأفضل أنوع الأصناف المرغوبة في نطاق المحافظة، وتضم الدقهلية 27 حلقة ومركز تجميع موزعة على عدد من المراكز والمدن على مستوى الدقهلية.

ويروي لـ"البوابة نيوز" علي العصفوري نقيب الفلاحين بالدقهلية، أن الرئيس يولي إهتماما بزراعة القطن “الذهب الأبيض” بمحافظات مصر، حيث أنه محصول إستراتيجي، ويتابع أن دول العالم تتسابق علي استيراد القطن المصري، حيث يمتاز بجودته سواء طويل التيلة أو قصير التيلة .

ويتابع العصفوري، أن تكلفة تجهيز الفدان تترواح ما بين 10 الآف إلي 12 ألف جنيها وتشمل الحرث والتجهيز وغيرها، ويضيف، أن سعر القنطار وصل مؤخرا إلي 12 ألف جنيها، ويتابع أن ذلك يعود بالمكسب والربح علي الفلاحين، ففي حالة إنتاج الفدان 15 قنطارا ، فإن الفلاح سيربح 225 ألف جنيها في الفدان تقريبا .

ويستكمل العصفوري، أن هناك بعض العقبات التي تواجه الفلاحين بي زراعة القطن بالدقهلية، ومنها إرتفاع في سعر السماد، حيث وصل سعر السماد والكيماوي الي 800 جنيها، مما يرهق كاهل الفلاحين، ويتابع، ان هناك بعض الخلافات أيضا علي الحيازة الزراعية، مما يشكل مشكلة في زراعة القطن بالدقهلية.

ويضيف، بأن زراعة القطن بمحافظة الدقهلية ، شهدت زيادة مساحة القطن المزروعة بالدقهلية ،وأن نسبة الزيادة بلغت ما يقرب من 30 بالمائه مقارنة بالعام الماضي.

ويروي العصفوري، أن دول العالم تتهافت علي استيراد القطن المصري ، وان دولة الهند في مقدمتهم ، حيث أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات القطن "سبتمبر/ أغسطس" للموسم الزراعى عامى 2022/2023، أن الهند كانت فى صدارة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى خلال تلك الفترة.

ويشار إلي أن الكمية المصدرة إلي دولة الهند قد بلغت ما يقرب من 715 ألف قنطار بنسبة قدرها 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/ أغسطس"عام 2023.

وتشير النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن صادرات مصر الإجمالية من القطن بلغت نحو 1.5 مليون قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/أغسطس" عام 2023، بينما كانت 1.1 مليون قنطار مترى "سبتمبر/ أغسطس" عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 36.5%، بينما بلغ اجمالى كمية الانتاج من القطن الشعر 2.5 مليون قبل عام 2023، مقابل 3.3 مليون قبل عام 2022 بنسبة تراجع بلغت نحو 24.5%.

ويشار إلي أن الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير الزراعة بشأن تحديد تحديد مناطق زراعة أصناف للموسم الصيفى 2024 والذى بدأت زراعته من فى الوجه القبلى من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، وفى الوجه البحرى تبدأ فى منتصف ابريل ويشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح حيث يتطلب كل نوع من أنواع القطن ظروفا خاصة مثل الجو والتربة، كثير ما لا تصلح للأنواع الأخرى.

وأعلنت الحكومة المصرية، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفا للقنطار طويلة التيلة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن المجلس وافق على مقترح الأسعار المقدم من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.

ونقل البيان عن المتحدث باسم المجلس محمد الحمصاني قوله إن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وكان مجلس الوزراء أعلن هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي.

وأصبحت مصر رسميا دولة ضمن برنامج "قطن أفضل" في عام 2020 كجزء من الجهود المتجددة التي تبذلها البلاد لزراعة قطن أكثر استدامة وتحسين ظروف مزارعي القطن المصريين، وجاء ذلك بعد الانتهاء بنجاح من المشروع في عام 2019.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يعمل الطرفان معًا لتوسيع نطاق تنفيذ تقنيات الزراعة المستدامة، وتوفير التدريب والدعم للمزارعين، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية الصارمة.

ومن خلال تبني هذه الممارسات، سيتم دعم مزارعي القطن المصريين في تقليل استهلاك المياه، وتقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، وتحسين صحة التربة، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج قطن أكثر استدامة ومرونة.

وسيعمل هذا التعاون على تسهيل زيادة وصول منتجات القطن المصري إلى الأسواق، مما يضمن عائد عادلا للمزارعين ويدعم نمو صناعة النسيج المصرية.