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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصدر حكومي: لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات، مؤكدًا أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قدم استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الجاري، وقد كلف الرئيس السيسي الدكتور مدبولي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، التي بدورها تساعد على النهوض بالبلاد.

والحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي سوف تحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.

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