إحالة مديرة وحدة طب الأسرة بالعزازي والأطباء والعاملين المتغيبين للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، إحالة مديرة الوحدة الصحية وطاقم التمريض والعاملين بوحده طب الأسرة بالعزازي التابعة للإدارة الصحية بفاقوس للتحقيق، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم وجودهم بمقر عملهم خلال نوبتجية العمل المكلفين بها.

جاء ذلك اليوم خلال زيارته المفاجئة لوحدة طب الأسرة بالعزازي بفاقوس للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، والتأكد من وجود العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي حيث تلاحظ له عدم وجود الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بمقر عملهم والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله قائلا: إنه من حق المواطن ان يتمتع بالخدمات التي اهتمت الدولة بتنفيذها لتصل إليه وأن يجد من يقدمها له.

وشدد غراب على وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وفي لفته انسانيه من محافظ الشرقية أمر المحافظ رئيس الوحدة المحلية بقرية العزازي باصطحاب اسره طفل حديث الولادة لمستشفى فاقوس المركزي بسيارة الوحدة وذلك لتلقي جرعه التطعيم اللازمة بعد الولادة لتقدم الأسرة الشكر للمحافظ لحرصه على تقديم أوجه الرعاية لهم وحفاظا علي حياة الطفل.