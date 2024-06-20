إزالة تعديات بمساحة 12 قيراطا بقلين في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى تنفيذ قرار إزالة من المهد عبارة بناء تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 12 قيراطا، بنطاق الجمعية الزراعية بصروه، وذلك للتصدى للبناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها.



وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا لسيادة القانون.

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