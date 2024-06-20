عواد ينقطع عن تدريبات الزمالك بالاتفاق

أكد مصدر مقرب من محمد عواد، حارس الزمالك، أن عواد حصل على إذن من عبد الواحد السيد مدير الكرة بعدم المشاركة في التدريبات مع الفريق لحين التحقيق معه يوم السبت المقبل.





وقال المصدر في تصريحات لـ “البوابة نيوز”، أنه تحدث مع عبدالواحد السيد مدير الكرة وأخبره بأنه لن يحضر التدريبات لحين الانتهاء من التحقيق معه.



وتابع أن الحارس يشعر بضيق كبير ولذلك قرر الحصول على راحة من التدريبات لحين الانتهاء من التحقيق.



وأوضح أن الحارس يرفض العقوبة التي وقعت عليه سواء بالإيقاف أو الغرامة المالية ويتقبل أي قرار ولكن بعد التحقيق معه .