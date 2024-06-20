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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عواد ينقطع عن تدريبات الزمالك بالاتفاق

محمد عواد
محمد عواد
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أكد مصدر مقرب من محمد عواد، حارس الزمالك، أن عواد حصل على إذن من عبد الواحد السيد مدير الكرة بعدم المشاركة في التدريبات مع الفريق لحين التحقيق معه يوم السبت المقبل.


وقال المصدر في تصريحات لـ “البوابة نيوز”، أنه تحدث مع عبدالواحد السيد مدير الكرة وأخبره بأنه لن يحضر التدريبات لحين الانتهاء من التحقيق معه.

وتابع أن الحارس يشعر بضيق كبير ولذلك قرر الحصول على راحة من التدريبات لحين الانتهاء من التحقيق.

وأوضح أن الحارس يرفض العقوبة التي وقعت عليه سواء بالإيقاف أو الغرامة المالية ويتقبل أي قرار ولكن بعد التحقيق معه .

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