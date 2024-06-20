وزير الأوقاف يشهد انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي بالقاهرة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم الخميس، مجزر البساتين بالقاهرة وذلك بحضور عددٍ من المسئولين والأطباء البيطريين وقيادات الوزارة، للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف، والتي تتم تحت إشراف شرعي وطبي كامل بمراحلها المختلفة بدءًا من الذبح وصولًا للتشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل.

من جانبه، أعرب الوزير عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن العظيم الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنهم شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، وكذلك لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع، وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لتخرج اللحوم بهذا المستوى شديد التميز.

من جهتهم، أكد الأطباء البيطريون بالمجزر أنه يتم الكشف البيطري على الأضحية قبل الذبح، وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية وجميع أجزائها، وخلوها من أي عيوب أو أمراض.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا هو العام التاسع على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 9 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما أكد وزير الأوقاف أن إجمالي ما تم تحصيله خلال موسم هذا العام من صكوك الأضاحي والإطعام في أربعة أشهر من رمضان إلى ذي الحجة بلغ أكثر من (300) مليون جنيه.

وأكد، أن إجمالي ما حصلته المديريات الإقليمية في أربعة أشهر هذا العام بلغ (192) مليون جنيه، بزيادة أكثر من 40 مليون جنيه عن ما حصلته المديريات عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة قدرها (3) ملايين جنيه عن إجمالي ما حصلته المديريات في العام الماضي كاملًا، وقد جاءت مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة لهذا العام بإجمالي (41,196,000) جنيه، تلتها في المركز الثاني مديرية أوقاف الإسكندرية بإجمالي (25,604,000) جنيه، وفي المركز الثالث جاءت مديرية أوقاف الجيزة بإجمالي (19,729,000) جنيه.

وأوضح “مختار جمعة”، أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول لمليون أسرة بإذن الله تعالى، ويتم اليوم الخميس 20 يونيه 2024م انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية ويبدأ التوزيع بمحافظة الجيزة ثم ينطلق لجميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة الأولى، وأن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة