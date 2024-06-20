يورو 2024.. أرقام قياسية فى تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا

يمتلئ تاريخ مواجهات المنتخب الإسبانى، بنظيره الإيطالى، بعدة أرقام قياسية، فى المباراة التى تنطلق فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "فيلتينس ارينا"، ضمن منافسات "يورو 2024".

حيث تتجه الأنظار نحو القمة التى ينتظرها الجميع بين منتخب إسبانيا، الذى يصطدم بنظره إيطاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

وهذه المواجهة هى قمة الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى تحتضنها ألمانيا فى الفترة من 14 مايو الجارى، وحتى 14 يونيو القادم، مما جعل الجميع يطلق عليها "نهائى الأدوار المبكره".

وتعتبر تلك المواجهة ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتى تضم بجانب إسبانيا وإيطاليا، منتخبى ألبانيا وكرواتيا.

تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا

ويمتلئ تاريخ المواجهات بين المنتخبين بعدة أرقام، حيث ستكون المواجهة هي الـ11 بين المنتخبين الإيطالي والإسباني في البطولات الكبرى، بواقع 8 مواجهات أوروبية و3 ‏مواجهات في كأس العالم، وهو رقم قياسي للمواجهات بين منتخبين أوروبيين.‏

وتلك النسخة هي الخامسة على التوالي بكأس أمم أوروبا، التي يلتقي خلالها المنتخبان بداية من نسخة 2008، وهو رقم ‏قياسي أيضا.‏

ولم يتذوق المنتخب الإيطالى طعم الهزيمة خلال 10 مواجهات سابقة مع إسبانيا في اليورو والمونديال، إلا فى مباراة وحيدة فقط أمام الماتادور جاءت في نهائي يورو 2012، مقابل 4 انتصارات ‏و5 تعادلات .‏

فيما تفوق الماتادور على الأزوري في أخر مواجهتين بينهما، وكلاهما في دوري أمم أوروبا، لكنه لم يسبق له الفوز ثلاث مرات ‏متتالية على الفريق المتوج بلقب يورو 2020.‏

إيطاليا

ويأمل المنتخب الإيطالى، الحفاظ على لقبة فى ثانى محطات تلك النسخة، بعد ان حقق الفوز فى أول جولة على نظيره ألبانيا بهدفين لهدف، والمضى قدما نحو خطف الكأس الثالثة له فى تاريخ مشاركاته، وتحقيق اللقب للمرة الثانية له على التوالى، ومعادلة رقم إسبانيا الذى ينفرد به دون غيره وهو "تحقيق اللقب مرتين متتاليتين".

ويعتمد المنتخب الإيطالي، على عناصر الخبرة وفي مقدمتها جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي، كما يتسلح بسادس أصغر معدل أعمار على مستوى البطولة ، بمتوسط 26.5 عاما.‏

ويبرز في صفوف منتخب إيطاليا نيكولو باريلا الذي ساهم في تتويج الأزوري باللقب القاري الثاني قبل 3 أعوام.‏

إسبانيا

وعلى الجانب الآخر، حقق المنتخب الإسبانى الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ليبدأ أولى رحلاتها نحو تحقيق اللقب الرابع، وأعتلاء منصة التتويج بعد غياب أكثر من 12 عام على تحقيقه اللقب الأوروبى.

و‎توج المنتخب الإسباني بالبطولة بثلاثة نسخ سابقة في أعوام 1964 و2008 ‏و2012، وكان قريبًا من تحقيق الإنجاز أو على الأقل ‏الوصول للنهائي في ‏النسخة الماضية، قبل الخسارة أمام المنتخب الإيطالي.‎

ويعتمد منتخب إسبانيا على طريقة لعب محورها الاستحواذ على الكرة خلال رحلته الناجحة على ‏المستوى الدولي، لكن فوزه على كرواتيا تحقق بشكل مغاير، حيث أن نسبة الاستحواذ كانت أقل من منافسه للمرة الأولى منذ ‏يورو 2008، لتنتهي بذلك رحلة استمرت 136 مباراة حافظ خلالها الماتادور على اليد العليا في نسبة الاستحواذ.‏

ويدخل المنتخب الإسبانى هذا اللقاء معتمداً على فابيان رويز الذي خاض مباراته رقم 24 على الساحة الدولية وسجل هدفه الدولي الثالث في ‏شباك كرواتيا، وساهم في هدفين من أصل 3 أهداف لإسبانيا في مباراته الافتتاحية بيورو 2024 بتسجيله هدفا وصناعة آخر ‏لموراتا.‏