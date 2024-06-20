برلمانية تتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحي في دمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحى فى منطقة شط جريبة بمحافظة دمياط.

وأشارت متى فى بيانها العاجل، إلى أن أهالى منطقة شط جريبة بمحافظة دمياط أصبحوا على مقربة من الموت بسبب التلوث الذي يحيط بهم من كل اتجاه، خاصة أن مياه الصرف أحاطت بهم من كل نواحي الحياة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أهالى منطقة شط جريبة حاربت من أجل أن تعيش حياة كريمة كما قالها الرئيس السيسى ، ولكن رفضت كل الجهات أن تساعدهم.

وقالت أن هناك مشروعا يسمي بمشروع محطة الصرف الصحي الذي يعول عليه الجميع أن ينقدهم، ولكن خالف أيضا كل توقعاتهم وأصبح حلما ورديا لا يلوح في الأفق، مشيرة إلى أن أهالى منطقة شط جريبة لا تتوافر لديهم حياة أو صحة أو أمان ولا تنزه للأطفال بالعيد ولا هواء نظيف.