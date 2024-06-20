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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إزالة 53 حالة بناء مخالف بالجيزة خلال إجازة العيد

ازاله تعديات علي
ازاله تعديات علي الأرضي الزراعية بالجيزة
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واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كل التعديات وإزالتها في المهد. 
واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط وإزالة ٥٣ حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز العياط وأطفيح والصف وأبو النمرس وكرداسة ومنشاة القناطر وأوسيم وحي الوراق بإجمالي مساحة ٥٨٧٥م٢ . 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المخالفات التي تم ضبطها ضمت ٤١ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحه ٤٨٢٥م٢ و ١٢ حالة بناء مخالف بمساحه ١٠٥٠م٢ وشملت مخالفات بناء أسوار وشدات خشبية وأساسات وقد تمت إزالتها بالكامل مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
وأوضح محافظ الجيزة انه تمت إزالة ١٦ حالة بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز أطفيح و ١٠ حالات بمركز العياط و٩ حالات بمركز أوسيم و ٧ حالات بمركز منشأة القناطر و ٥ حالات بمركز الصف و ٤ حالات بمركز كرداسة وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق . 
وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال أيام الإجازات والعطلات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة .

خلال إجازة عيد الأضحى محافظة الجيزة محافظة الجيزة تزيل ٥٣ حالة بناء مخالف حملات الرصد والمتابعة مركز اطفيح الصف ابو النمرس كرداسة منشأة القناطر اوسيم حي الوراق