تركي آل شيخ متفائل بعودة عمرو دياب إلى السينما.. ويعلن عن مفاجأة مع المصمم العالمى إيلى صعب

اعرب المستشار السعودي تركى ال شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سعادته باقناعه للمطربة نانسي عجرم بالتمثيل وأيضا بعودة النجم والمطرب الكبير عمرو دياب للتمثيل بعد غياب، مشيرا إلى أن ذلك يعيد ذكريات شادية وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وصباح.

وكشف ترك ال شيخ عن مفاجأة خلال هذا العام مع المصمم العالمى إيلى صعب ونانسى عجرم

وكتب ترك انا سعيد جداً بأقناعي للفنانة القديرة نانسي عجرم التي أراها فنانة عالمية وليست عربية فقط، وإقناعها بالتمثيل لأول مرة في تاريخها خلال عشرين عاماً… مع نجم كبير وعالمي أيضاً عمرو دياب .. متفائل جداً بالفيلم وأتمنى ان نعيد ذكريات شادية وعبدالحليم وفريد الأطرش وصباح بروح العصر الجديد. عمرو دياب ونانسي عجرم ايقونتا نجاح، وفي هذه السنة لدينا مفاجأة مهمة مع المصمم العالمي إيلي صعب ونانسي عجرم.

يذكر أن عمرو دياب قد خاض تجربة التمثيل من قبل حيث قدم فيلم أيس كريم في جليم، وفيلم ضحك وجد ولعب وحب، وبعد أن حقق النجاح المُرضي له ابتعد عن التمثيل واهتم بالغناء.

تجدر الإشارة إلى إن المغنية اللبنانية نانسي عجرم، تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية، إذ تجتمع مع النجم المصري عمرو دياب في فيلم سينمائي لأول مرة معاً.

وكشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن أول عمل سينمائي يجمع النجمين معاً في فيلم غنائي استعراضي على شاكلة أفلام العندليب عبدالحليم حافظ

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها آل الشيخ عن استعداد نانسي عجرم لخوض تجربة التمثيل، فسبق أن أعلن عن فيلم ستكون فيه عجرم ممثلة أمام النجم كريم عبدالعزيز في فيلم بعنوان "شغل كايرو" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.