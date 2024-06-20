يورو 2024.. طموحات إيطاليا تصطدم بقوة إسبانيا فى مواجهة اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "فيلتينس ارينا"، لمتابعة القمة التى ينتظرها الجميع بين منتخب إسبانيا، الذى يصطدم بنظيره منتخب إيطاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية.



وتعتبر تلك المواجهة هى قمة الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى تحتضنها ألمانيا فى الفترة من 14 مايو الجارى، وحتى 14 يونيو المقبل، مما جعل الجميع يطلق عليها "نهائى الأدوار المبكره".

طموحات إيطاليا

ويسعى المنتخب الإيطالى، للحفاظ على لقبة فى ثانى محطات تلك النسخة "يورو 2024"، بعد ان حقق الفوز فى أول جولة على نظيره ألبانيا بهدفين لهدف، والمضى قدما نحو خطف الكأس الثالثة له فى تاريخ مشاركاته، وتحقيق اللقب للمرة الثانية له على التوالى، ومعادلة رقم إسبانيا الذى ينفرد به دون غيره وهو "تحقيق اللقب مرتين متتاليتين".

ويعتمد المنتخب الإيطالي، على عناصر الخبرة وفي مقدمتها جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي، كما يتسلح بسادس أصغر معدل أعمار على مستوى البطولة ، بمتوسط 26.5 عاما.‏

ويبرز في صفوف منتخب إيطاليا نيكولو باريلا الذي ساهم في تتويج الأزوري باللقب القاري الثاني قبل 3 أعوام.‏



قوة المنتخب الإسبانى

وعلى الجانب الآخر، حقق المنتخب الإسبانى الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ليبدأ أولى رحلاتها نحو تحقيق اللقب الرابع، واعتلاء منصة التتويج بعد غياب أكثر من 12 عاما على تحقيقه اللقب الأوروبى.

و‎توج المنتخب الإسباني بالبطولة بثلاث نسخ سابقة في أعوام 1964 و2008 ‏و2012، وكان قريبًا من تحقيق الإنجاز أو على الأقل ‏الوصول للنهائي في ‏النسخة الماضية، قبل الخسارة أمام المنتخب الإيطالي.‎

ويعتمد منتخب إسبانيا على طريقة لعب محورها الاستحواذ على الكرة خلال رحلته الناجحة على ‏المستوى الدولي، لكن فوزه على كرواتيا تحقق بشكل مغاير، حيث إن نسبة الاستحواذ كانت أقل من منافسه للمرة الأولى منذ ‏يورو 2008، لتنتهي بذلك رحلة استمرت 136 مباراة حافظ خلالها الماتادور على اليد العليا في نسبة الاستحواذ.‏

ويدخل المنتخب الإسبانى هذا اللقاء معتمداً على فابيان رويز الذي خاض مباراته رقم 24 على الساحة الدولية وسجل هدفه الدولي الثالث في ‏شباك كرواتيا، وساهم في هدفين من أصل 3 أهداف لإسبانيا في مباراته الافتتاحية بيورو 2024 بتسجيله هدفا وصناعة آخر ‏لموراتا.‏