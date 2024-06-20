حالة الطقس أول أيام الصيف في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 في محافظة البحيرة، تزامنًا مع بدء أول أيام فصل الصيف رسميًا وفقًا لبيان هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك".

حالة الطقس اليوم الخميس في محافظة البحيرة

وتشهد محافظة البحيرة يومًا حارًا ومشمسًا اليوم الخميس، وذلك حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي حذرت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وأعلنت محافظة البحيرة، في بيان صادر عن المركز الإعلامي، عن حالة الطقس حيث يتوقع أن يكون الجو شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الليل.

وأشار البيان إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى ما بين 1 متر و1.50 متر، وسرعة الرياح تصل إلى حوالي 24 كيلومترًا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم علي محافظة البحيرة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى 24 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة ملحوظة في ارتفاع درجات الحرارة العظمى، مع بداية فصل الصيف جغرافيًا، في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، محذرة الأرصاد من الطقس المتوقع اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن منخفض الهند الموسمي سيؤدي إلى زيادة تدريجية في درجات الحرارة والرطوبة بشكل متفاوت في مختلف المحافظات، ابتداءً من اليوم وخلال الأيام المقبة، ومع تزامن ذلك مع تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، من المتوقع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس في جميع المناطق.

وتحذر هيئة الأرصاد من هذا الوضع الجوي، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة بشكل ملحوظ.

وتنصح الأرصاد الجميع باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحرارة الشديدة، مثل ارتداء الملابس الخفيفة وشرب السوائل بكميات كافية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.