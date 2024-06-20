بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاج سوهاج ليصل إلى 7

ارتفع عدد أهالي محافظة دمياط المتوفين خلال تأدية مناسك الحج في المملكة السعودية هذا العام ليصبح عددهم ٧ وفيات.

وحصلت “البوابة نيوز” على أسمائهم وهم: الحاج عادل احمد البرعى صاحب استوديو تصوير و الحاج على الدسوقى صاحب محل أدوات صحية رأس البر، والحاج جلال سعد إمبابي، والحاج سعد السعيد المصرى أستاذ دكتور بكلية حقوق الجامعة الألمانية، والحاجة مايسة عبد الدايم موجهة اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، والحاجة سهير الشربينى وكيلة مدرسة رفعت المحجوب الصناعية، والحاجة أمل عبد العليم إسماعيل .



وأكدت وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية، لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالى 2024.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه بناء على توجيهات من سامح شكرى وزير الخارجية للقطاع القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى المملكة العربية السعودية، فإن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية.