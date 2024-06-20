محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية مفاجئة بمراكز طنطا و بسيون وكفر الزيات لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة والمحاور المرورية، للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه المحافظ خلال جولته بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لنظافة الطرق السريعة وصيانة أعمدة الانارة بصفة مستمرة، وعدم السماح بوجود أي اشغالات لسهولة حركة سير المواطنين .

وشدد رحمي على إزالة التعديات بالطرق السريعة ، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

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