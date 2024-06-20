كلب يعض طفلا ويصيبه بـ 4 جروح في الوادي الجديد

أصيب طفل صغير بجروح قطعية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إثر تعرضه لعقر وهجوم من كلب في إحدى قرى المركز.

واستقبلت مستشفى الداخلة العام، الطفل "حاتم.ع.ع"، 9 أعوام، ومقيم بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، في حالة سيئة بسبب تعرضه لهجوم من كلب تسبب في إصابته بـ4 جروح هي جرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي ١٠سم، وجرح قطعي بفروة الرأس من الناحية اليسرى، وجرح قطعي باليد اليسرى وسحجة باليد اليمنى، وجرح قطعي بالساق اليسرى من الأمام والخلف.

وجرى نقل الطفل لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، ووضعه تحت الرعاية الطبية اللازمة.