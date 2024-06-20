محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة (صور)

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس والمكلفين بالوجود خلال إجازة العيد، وذلك للتأكد من وجودهم بمقر عملهم والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من أهالي القرية.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة المستمرة لأداء العاملين بالمنشآت الخدمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من وجودهم بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل المقررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما حرص محافظ الشرقية علي تفقد عدد من شوارع القرية ليأمر رئيس الوحدة المحلية باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز فاقوس ورئيس الوحدة المحلية بالتنبيه على أصحاب قطع الأرض الفضاء داخل وخارج الحيز العمراني بتسويرها حفاظا عليها، وحتي لا تتحول لمقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين واتخاذ اللازم قانوناً.

وخلال جولته بشوارع القرية حرص المحافظ علي الاستماع لأهالي القرية والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة، موجها رئيس المركز بتلبيتها فورا والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجلة لكل المشكلات التي يعانون منها.

وأكد محافظ الشرقية “أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات بالشكل اللائق قائلا: ”كلنا نعمل من أجل وصالح المواطنين".

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