ads
الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الحج السعودية تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت وزارة الحج والعمرة بالسعودية اليوم الخميس، استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسةً جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.

وتستقبل الوزارة سنويًّا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة بفضل الله؛ مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.

وتعمل وزارة الحج والعمرة وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

المعتمرين تأشيراتهم ضيوف الرحمن