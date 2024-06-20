الاتحاد الأوروبي يعلن عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بحسب بيان الرئاسة البلجيكية.

ويشير البيان إلى أن "الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المهمة والهادفة ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح أن العقوبات الجديدة تنص على اتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تأثير التدابير القائمة، دون السماح بتجاوزها.

وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قيودًا على توريد الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط وصادرات الهيليوم.

وتم التوضيح أنه من المقرر فرض القيود على 20 فردًا و22 كيانًا قانونيًّا في روسيا.