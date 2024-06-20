ads
الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بحسب بيان الرئاسة البلجيكية.

ويشير البيان إلى أن "الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المهمة والهادفة ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح أن العقوبات الجديدة تنص على اتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تأثير التدابير القائمة، دون السماح بتجاوزها.

وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قيودًا على توريد الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط وصادرات الهيليوم.

وتم التوضيح أنه من المقرر فرض القيود على 20 فردًا و22 كيانًا قانونيًّا في روسيا.

الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا الرئاسة البلجيكية الهجوم الروسي على أوكرانيا توريد الغاز الطبيعي المسال