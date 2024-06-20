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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يلوم بايدن الذي يساعدنا على نطاق غير مسبوق وهذا جنون سياسي

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يساعدنا على نطاق غير مسبوق وهذا جنون سياسي، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش يجرنا إلى عالم الجنون ويؤدي إلى انهيار الحكومة من الداخل.

جدير بالذكر أن، نتنياهو أعلن قبل أيام حل حكومة الحرب بعد أن استقال منها الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بسبب "فشل نتنياهو في تشكيل إستراتيجية لحرب غزة".

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