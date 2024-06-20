مصرع شابين صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالمنيا

لقى شابان مصرعهما صعقا بالكهرباء إثر سقوط سلك "الغاطس الكهربي" عليهما أثناء وجودهما داخل مزرعة كانا يعملان بها بمركز سمالوط بالمنيا ولفظا أنفاسهما الأخيرة على الفور.

هذا وقد تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا، يفيد بوصول جثتين هامدتين، لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، لشابين فى العقد الثانى من عمرهما نتيجة الصعق الكهربي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشابين مصطفى عبد الله عبد النعيم واحمد سميح احمد، 25 عام، وهما مقيمان بقرية المشارقة، بسمالوط وقد سقط عليهما سلك "غاطس كهربي" ولفظا أنفاسهما الأخيرة على الفور.

وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمانين، والذي أثبت ان الوفاة نتيجة للصعق الكهربي ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بمركز سمالوط التصريح بدفن الجثمانين وتسليمهما لأهلهما للدفن، نظرا لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

ووسط حالة من الحزن شيع أهالى القرية جنازة الشابين فى جنازة شعبية الى مثواهما الأخير.