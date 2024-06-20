الأونروا: الوكالة تقدم خدماتها في قطاع غزة من خلال 6 مراكز صحية فقط

قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إيناس حمدان، إنه تم تدمير ما يقرب من 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة، إلى جانب نقص النظافة والجفاف واللذين يهددان صحة الناس في جميع أنحاء غزة، مع استمرار انتشار الأمراض المعدية وارتفاع درجات الحرارة.

ولهذا أوضحت حمدان، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدم خدماتها في القطاع من خلال 6 مراكز صحية، مضيفة أن هناك حاجة ماسة لإدخال المستلزمات الطبية إلى القطاع.

وتابعت حمدان، أن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية للمرضي في قطاع غزة، بجانب أن الوكالة تعاني نقصا حادا في الأدوية والإمدادات الطبية لا تكفي، لافتة إلى أن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية للمرضي في القطاع.