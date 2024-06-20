شواطئ الإسكندرية تستقبل زوارها في آخر أيام إجازة عيد الأضحى

استقبلت شواطئ الإسكندرية زوارها في آخر أيام إجازة عيد الأضحى، وأول أيام فصل الصيف فلكيًا، وترامناً مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والتي سجلت في ساعات الصباح الأولى 29 ومن المتوقع أن تصل في ساعات الذروة إلى 33 درجة.

وأعلنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استقرار حالة البحر وهدوء الأمواج اليوم الخميس 20 يونيو، في شواطئ بالقطاع الشرقي فبعض الشواطئ مستقرة ورافعين الراية الخضراء، وبعض الشواطئ أمواج خفيفة ورافعين الراية الصفراء، وفي القطاع الغربي والعجمي الأمواج متوسطة ورافعين الراية الصفراء، ولسلامة المواطنين لابد من الانتباه إلى تحذيرات فرق الإنقاذ.

وأوضحت أن نسب الإشغال في شواطئ القطاع الشرقي وصلت لـ٧٠٪ وفي شواطئ القطاع الغربي والعجمي وصلت لـ ٢٠٪، وهذه النسب أقل من أيام عيد الأضحى والتي سجلت أعلى نسبة حضور برفع بافتة كامل العدد.

وحذرت السياحة والمصايف من دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لا بد من التواصل معهم أثناء وجودك على الشاطئ، وعدم إلقاء أكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة.

كما أكدت على الانتباه وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر والحفاظ على الآداب العامة للطريق، واستخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض.