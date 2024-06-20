أتال: فوز اليمين في الانتخابات سيحرم أوكرانيا من الدعم الفرنسي

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، اليوم الخميس 20 يونيو 2024 أنه إذا وصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد الانتخابات في فرنسا، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف الدعم الكبير لأوكرانيا من باريس.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن انتصار القوى اليمينية سيكون "بداية خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة BFMTV الفرنسية.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات المبكرة في فرنسا على جولتين يومي 30 يونيو و7 يوليو، ومن المرجح فوز الاتحاد الوطني في الانتخابات المقبلة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وكتبت بلومبرج في وقت سابق أن الانتخابات المبكرة في فرنسا يمكن أن تقوض الدعم لأوكرانيا.