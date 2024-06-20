الكونغو الديمقراطية: مقتل عدد من المدنيين إثر اشتباكات بين ميليشياتي "ماي ماي"

قتل عدد من المدنيين في اشتباكات بين ميليشياتي "ماي ماي" في مقاطعة تشوبو بالكونغو الديمقراطية خلال الأسبوع الماضي بإقليم بافواسيند.

وقال مسئولون منتخبون محليون - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن هذه الأمور هي نتيجة للصراع بين القوات الحكومية وحركة "23 مارس" (إم 23) المدعومة من رواندا، في منطقة التعدين هذه الواقعة على حدود مقاطعتي "تشوبو" وكيفو الشمالية.

ووفقا للسلطات المحلية، تم تسجيل أربعة قتلى على الأقل في معسكر ميليشيا "ماي ماي مارادونا" الموالية للحكومة، بعد أن تعرض لهجوم من قبل رجال "سينجو شوكورو"، زعيم جماعة مسلحة.

واكد "أليين كابانجي" ناشط مجتمعي في إقليم بافواسيند، أن "هناك أكثر أو أقل من 25 قتيلا حتى أن هناك أطفالًا يركضون في حالة هياج لأنهم لا يعرفون مكان أقاربهم".

يذكر أن منطقة بافاواسيند تعد منطقة تعدين، وفي أعقاب أعمال العنف هذه، تم إخلاء قرى بأكملها من هؤلاء السكان.

يشار إلى أن حركة "23 مارس" هي جماعة مسلحة متمردة تنشط في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبالأخص في مقاطعة كيفو الشمالية.