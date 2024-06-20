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الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. إسبانيا تصطدم بإيطاليا بيورو 2024

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:

* كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024":
04:00 سلوفينيا × صربيا
07:00 الدانمارك × إنجلترا 
10:00 إسبانيا × إيطاليا

 

تشاهدون البوم إسبانيا ايطاليا يورو 2024