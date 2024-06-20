تشاهدون اليوم.. إسبانيا تصطدم بإيطاليا بيورو 2024

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:



* كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024":

04:00 سلوفينيا × صربيا

07:00 الدانمارك × إنجلترا

10:00 إسبانيا × إيطاليا



