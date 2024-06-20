"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:
* كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024":
04:00 سلوفينيا × صربيا
07:00 الدانمارك × إنجلترا
10:00 إسبانيا × إيطاليا
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. إسبانيا تصطدم بإيطاليا بيورو 2024
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:
"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى: