إقبال كثيف على الحدائق والمنتزهات بالشرقية للاحتفال بآخر أيام عيد الأضحي

واصل الآلاف من أهالي الشرقية صباح اليوم الخميس التوافد على الحدائق العامة والمنتزهات للاحتفال بخامس أيام عيد الأضحي المبارك وسط فرحة وسرور خاصة من الأطفال والشباب.

وشهدت الحدائق العامة وخاصة حديقة الحيوان ونادي الشرقية وحديقة الكفراوي بالعاشر من رمضان ونادي الصالحية الجديدة توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد.

وشهدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق والتي تعد أكبر تجمع خلال إجازات العيد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين في خامس أيام عيد الأضحى المبارك للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك ووجود جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة، ويقوم العاملون بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة.

ولفت إلى أن الحديقة استقبلت علي مدار الأيام الماضية أكثر من 4 آلاف زائر وان إدارة الحديقة تقوم بتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام بالزائرين، مشيرا إلى أن سعر تذكرة الدخول للفرد خمسة جنيهات فقط فضلًا عن الاهتمام والرعاية بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان لإدخال البهجة والسرور عليهم، وذلك من خلال خطة تفصيلية وزيادة منافذ بيع التذاكر بناء على توجيهات اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية وإشراف الدكتور محمد جلال مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان.

كما شهدت الحدائق والمنتزهات العامة المنتشرة بمدينة الصالحية إقبالًا كبير من المواطنين وخاصة الشباب والفتيات للاستمتاع بإجازة العيد.

فيما جابت قوات من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحماية الآداب بمديرية أمن الشرقية بعض الشوارع والميادين والحدائق لمواجهة أي مظاهر للخروج عن الحدود والآداب العامة وللحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها أثناء احتفالات المواطنين بالعيد.

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