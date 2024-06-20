أول أيام فصل الصيف.. ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الخميس 20 يونيو، ارتفاعًا في درجة الحرارة والتي وصلت إلى 29 درجة، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، حتى تصل إلى 33 درجة، وسجلت نسبة الرطوبة 66 %، وسرعة رياح 13 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، بداية فصل الصيف فلكياً اليوم، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذاناً ببدأ فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأكملت موضحة أن سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

أما في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساساً أكثر بالحرارة .