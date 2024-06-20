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الخميس 20 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على نصر الله بعد تهديد قبرص

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي
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علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس 20 يونيو 2024 على تصريحات الأمين العام لحزب الله المتمركز في جنوب لبنان حسن نصر الله أمس الأربعاء بشأن تورط قبرص بأي حرب إسرائيلية ضد لبنان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "نصر الله يهدد بمهاجمة قبرص، والصواريخ الإيرانية تهدد الدول الأوروبية والعالم الحر بأكمله".

وأضاف كاتس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": يجب أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان.

وفي خطابه أمس الأربعاء، حذر نصر الله قبرص من أن حزب الله سيعتبرها جزءا من الحرب إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لإجراء تدريبات عسكرية، أو شن هجوم على لبنان.

وأضاف أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية جزء من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان حسن نصر الله قبرص حرب إسرائيلية ضد لبنان