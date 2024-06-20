التصريح بدفن أم وبناتها الثلاثة لقوا مصرعهن في انقلاب سيارة بالشرقية

قررت نيابة فاقوس التصريح بدفن جثث أم وبناتها الثلاثة والذين لقوا مصرعهن أمس في حادث انقلاب سيارة بترعة الغزالي أثناء ذهابهن لأسرة الأم بقرية الغزالي للتهنئة بالعيد.

وشيّع المئات من الأهالي بمركز مشتول السوق جثامين الأم وبناتها الثلاثة في جنازة مهيبة وسط بماء الجميع عليهن وتم دفنهن بمقابر عائلة الزوج بمدينة مشتول السوق وسط حالة من الحزن الشديد.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بمركز فاقوس، مما أسفر عن مصرع "ناهد. ع. الـ" 38 عامًا وثلاثة من بناتها هن" مريم 17 عاما وسجدة 4 سنوات وبسملة 10 اعوام" وإصابة نجلتها "مكة زينهم كمال البري" 4 سنوات وشقيق الأولى " الهادي. ع. الـ "32 عاما بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجحات والكدمات والجروح المتفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على الجثامين الأربعة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.