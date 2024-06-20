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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "صحة مطروح": المبادرات الرئاسية نقطة فارقة في حياة المواطن البسيط

الدكتور مبروك سالم
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح
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أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، استمرار تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة من خلال 12 فريق توعية تقديم خدمات المبادرات الرئاسية.

 كما أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، على أهمية رسائل التوعية في تثقيف وتبسيط المعلومات الصحية للمواطنين وتأثيرها في تشكيل ثقافته وتغيير عاداته الصحية التي قد تكون مغلوطة. 

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة وهامة في حياة المواطن البسيط، واستطاعت الوصول إليه أينما كان واستهدفت كل الفئات العمرية، وتمكنت من  تغيير حياة الملايين صحيا.

وكيل صحة مطروح: صحة المواطن المصري أحد أهم ركائز ومحاور اهتمام القيادة السياسة

 وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن صحة المواطن المصري أحد أهم ركائز ومحاور اهتمام القيادة السياسة وفى محافظة مطروح، ونسعى دائما للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية. 

رسائل التوعية يتم صياغتها وفق معايير مجتمعية

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية، أن رسائل التوعية يتم صياغتها وفق معايير مجتمعية حسب احتياجات الأفراد بالمجتمع ووفق احتياجاته وقضاياه الصحية ويتم ذلك ببساطة لسهولة فهمها والاقتناع بها. 

وكيل “صحة مطروح”: المبادرات الرئاسية نقطة فارقة في حياة المواطن البسيط

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