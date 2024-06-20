رئيس الحجر الزراعي في زيارة مفاجئة لميناء دمياط

قام الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، بزيارة مفاجئة لإدارة الحجر الزراعي داخل ميناء دمياط للتأكد من سير العمل خلال الإجازة وانسياب السلع الزراعية.

وأثناء الزيارة شاهد عمليات الفحص الجارية والتي يقوم بها مهندسي الحجر الزراعي المصري لشحنة القمح المستوردة من الخارج لحساب هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، حيث تم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الحجريّة المتبعة والتي تضمن خلو الشحنات الواردة من الآفات الزراعية التي قد تؤثر على الثروة الزراعية المصرية.

كما تفقد «موسى» المعمل المركزي التابع للحجر الزراعي داخل ميناء دمياط وذلك للتأكد من جاهزيته للعمل والبدء في تشغيله، والذي أنشيء حديثا للمساهمة في تسريع إجراءات فحص المنتجات الزراعية الواردة لسرعة الإفراج عنها وفقا لخطة الدولة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط تقوم بإتمام إجراءات الفحص على السلع الزراعية الواردة من الخارج والتي قدرت في عام ٢٠٢٣ بنحو ١١ ألف رسالة زراعية بإجمالي ١٠ مليون طن وبنسبة ٤٠٪؜ من إجمالي المنتجات الزراعية الواردة من الخارج.

كما تقوم أيضا بإتمام إجراءات الفحص الحجري اللازم على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج لتتوافق مع اشتراطات الدول والتي بلغت نحو ٨ ألف رسالة زراعية بإجمالي ٨١٠ ألف طن وبنسبة ١١٪؜ من إجمالي الكمية التي تم تصديرها خلال موسم ٢٠٢٣ والتي بلغت ٧.٥ مليون طن من المنتجات الزراعية لدول العالم.

وفي نهايه الزيارة اجتمع موسى مع السادة مهندسى الحجر الزراعي المتواجدين، حيث ناقش بعض المقترحات التي من شأنها قد تساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي للرسائل الواردة وبالإضافة إلى مناقشة سرعة إنهاء إجراءات الصادر في ضوء حرص القيادة السياسية على تسهيل انسياب السلع الزراعية وتبادلها وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه باستمرار عمل المعامل والمعاهد والإدارات والقطاعات الخدمية طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة المحاصيل وتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية وكذلك مراقبة الأسواق وقضاء مصالح المواطنين.