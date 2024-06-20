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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مزاعم أمريكية بقرب فرض قطر عقوبات على حماس

عناصر من حماس
عناصر من حماس
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ادعت مصادر أمريكية بقرب فرض قطر عقوبات على حركة حماس للضغط عليها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، في ظل تراجع الآمال للوصول إلى اتفاق بين تل أبيب والحركة يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وفي الأيام الماضية، وجهت واشنطن رسالة إلى إسرائيل مفادها أن الدوحة تقترب من فرض عقوبات على الحركة إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما زعمت هيئة البث الإسرائيلية.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين متفائلون إلى حد ما فيما يتعلق بإمكانية استئناف المحادثات في وقت قريب، إذا نجحت قطر في الضغط على حماس.

وجاءت تلك التسريبات بعد أن التقى رئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الأربعاء، كبار مسؤولي حماس بهدف دفع المفاوضات قدما.

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