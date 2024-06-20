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الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 يونيو 2024

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
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استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس  20 يونيو 2024 ، بشكل ملحوظ ، وذلك تزامنا مع عطلة البنوك المصرية احتفالا بعيد الأضحى المبارك،  وفقاً لآخر تحديث يومي وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

استقر سعر  الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري ، عند 47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر صرف  اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري بداية اليوم  نحو 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.
وثبت سعر صرف  الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الخميس في البنك المركزي المصري، عند  نحو 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.
كما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس ، في البنك المركزي المصري ، وأكثرها تداولا و إقبالا في سوق الصرف المصري ( الدينار الكويتي ، و الريال السعودي، والدرهم الإماراتي) فقد شهدت هي الأخري حال. من الاستقرار والهدوء ، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف  الدينار الكويتي ، مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم ، في البنك المركزي المصري نحو 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف  الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند نحو 12.96 جنيه للشراء و 13.00 جنيه للبيع.

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