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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يشارك في فعاليات اجتماع رؤساء أجهزة النيابة بمجموعة البريكس (صور)

المستشار محمد شوقى
المستشار محمد شوقى النائب العام
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شارك أمس المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس، المنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية؛ حيث أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية على أهمية تضافر جهود أجهزة النيابة العامة للدول الأعضاء نحو التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتكبة من قبل جماعات إجرامية منظمة، مشيرًا إلى أن انضمام النيابة العامة المصرية لمجموعة البريكس يعد امتدادًا جديدًا للتعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم عبر الوطنية وجرائم الفساد، واسترداد الأصول والعائدات.

المستشار محمد شوقى النائب العام 

كما أكد النائب العام  أن الدولة المصرية قطعت في السنوات الأخيرة، خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة، شهدت خلالها تعزيزًا للأطر القانونية وجهات إنفاذ القانون، واستثمارًا في التكنولوجيا المتطورة للمساعدة في الكشف عن الجرائم ومنعها.

 وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول، سواء التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو غيرها، حرصًا على عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، ودعمًا للعدالة على مختلف الأصعدة. 

 


كما أكد النائب العام  أن تعزيز التعاون القضائي الدولي بات ضرورة ملحة في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تبادل الخبرات المتراكمة بين النيابات العامة للدول الأعضاء، بهدف تذليل العقبات التي تعترض هذا التعاون وتحسين الآليات القائمة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها. 

وفي الختام، جدد المستشار النائب العام الشكر العميق للنيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية على استضافتها الكريمة لفعاليات اجتماع أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس.

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