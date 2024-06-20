نتنياهو يوافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة بن جفير

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويوم أمس الأربعاء، اتهم حزب الليكود الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، بن جفير بتسريب محادثات سرية من المجلس الوزاري.

في حين دعا حزب القوة اليهودية بزعامة بن جفير إلى إخضاع نتنياهو لجهاز كشف الكذب، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم وزير الأمن القومي إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية، في مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.