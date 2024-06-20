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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يوافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة بن جفير

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن القومي الإسرائيلي
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ويوم أمس الأربعاء، اتهم حزب الليكود الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، بن جفير بتسريب محادثات سرية من المجلس الوزاري.

في حين دعا حزب القوة اليهودية بزعامة بن جفير إلى إخضاع نتنياهو لجهاز كشف الكذب، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم وزير الأمن القومي إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية، في مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير هيئة وزارية أمنية مصغرة