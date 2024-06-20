الجيش الروسي يفقد 1170 جنديًا إضافيًا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان في القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، أن خسائر القوات الروسية بين 24 فبراير 2022 و20 يونيو 2024 بلغت نحو 530920 جنديًا.

وأشارت الأركان الأوكرانية في بيان أن الجيش الروسي فقد 1170 جنديًا قتلوا أو جرحوا أثناء القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 7987 (+3) دبابة روسية، و15337 (+18) مركبة قتالية مدرعة، و14052 (+45) نظام مدفعية، و1105 (+1) قاذفة صواريخ متعددة، و859 (+2) حربية مضادة للطائرات. الأنظمة، و2298 (+1) صاروخ كروز. كما فقد الجيش الروسي 359 طائرة حربية، و326 طائرة هليكوبتر، و11260 (+39) نظامًا جويًا تكتيكيًا بدون طيار، و28 سفينة حربية/قواطع، وغواصة واحدة، و19134 (+56) مركبة وناقلة وقود، و2357 (+6) قطعة من المعدات الخاصة.