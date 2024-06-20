كيتو: استعادة 95% من التيار الكهربائي بعد انقطاعه في جميع أرجاء الإكوادور

أعلنت الحكومة الإكوادورية، استعادة 95 في المائة من التيار الكهربائي عقب انقطاعه في جميع أرجاء البلاد لمدة ساعة.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس - أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في انطفاء إشارات المرور في جميع أرجاء الإكوادور، كما توقف نظام مترو الأنفاق في العاصمة "كيتو".

من جانبه.. ألقى وزير الطاقة الإكوادوري "روبرتو لوكي" باللائمة في انقطاع التيار الكهربائي على نقص الاستثمارات في الأنظمة والشبكات الكهربائية، مشيرا إلى أن البلاد تعاني اليوم من عواقب هذا الأمر.

بدوره، وصف "بابل مونيوث" عمدة العاصمة "كيتو" الحادث بأنه يعد كبيرا لتسببه في انقطاع التيار الكهربائي عن مترو الأنفاق الذي له نظام منفصل خاص به.