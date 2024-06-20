الحرب الأوكرانية.. أزمة كهرباء تضرب المصانع في كييف

أبلغت الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف عن حدوث أضرار في خطوط الكهرباء، فضلًا عن معدات إحدى الشركات.

وقالت شركة أوكرينرجو للطاق في بيان لها: "شنت الطائرات الروسية بدون طيار هجومًا واسع النطاق جديدًا على البنية التحتية للطاقة المدنية في أوكرانيا".

وأضافت "ألحقت الغارات أضرارا بالمعدات في منشآت البنية التحتية للطاقة في مناطق فينيتسا ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وكييف".

كما أعلنت شركة DTEK أيضًا عن تضرر محطة الطاقة الحرارية التابعة لها في أوكرانيا.

وأفادت شركة الكهرباء في أوكرانيا، في وقت سابق بأن الشتاء المقبل سيشهد أزمة كبيرة في قطاع الطاقة حيث يمكن أن يحصل الشعب الأوكراني على الكهرباء لمدة تترواح بين 6 و7 ساعات فقط يوميا.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعربت عن تأثير كبير للضربات الروسية على مرافق الطاقة في البلاد ما تسبب في تضرر كبير لهذه المنشآت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.