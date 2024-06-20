في هانوي.. انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره الفيتنامي

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفيتنامي تو لام المفاوضات الثنائية، اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في القاعة الكبرى بالقصر الرئاسي بالعاصمة هانوي.

وسيشارك في المفاوضات أيضًا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، والسكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقبل بدء المباحثات التقط بوتين وتو لام صورة مشتركة على خلفية الأعلام الوطنية.

ووصل الرئيس الروسي إلى فيتنام في زيارة دولة، من المقرر أن يناقش خلالها الشراكة الاستراتيجية الروسية الفيتنامية، قادما من كوريا الشمالية بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها زعيم كوريا الشمالية ووقعا اتفاقية استراتيجية للتعاون بين موسكو وبيونج يانج.

وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها إلى أن السلطات الفيتنامية تجاهلت انتقادات الولايات المتحدة عندما استقبلت الرئيس الروسي.