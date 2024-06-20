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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة 12 شخصًا آخرين بجروح متفاوتة، بعد استهداف منزل عائلة جاد الله في منطقة الحساينة بالمخيم.

 

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بلغت الحصيلة غير النهائية للشهداء في قطاع غزة 37،396 شهيدًا، إضافة إلى 85،523 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء. ولا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.

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