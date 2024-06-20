رئيسة المكسيك المنتخبة: العجز في بلادنا ربما يكون أكبر من المتوقع

قالت الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلوديا شينباوم إن العجز في المكسيك في 2025 قد يصل إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى أنها لن تلزم نفسها بالضرورة بتوقع حكومي سابق للعجز يبلغ حوالي 3%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شينباوم قولها، في كلمة ألقتها أمام غرفة رجال الأعمال المكسيكيين، إن البلاد سوف تلتزم بمالية عامة مسؤولة، وتقلص العجز وتؤجل بدء مشاريع واسعة جديدة حتى 2026.

وتعهدت شينباوم، في شرحها للطريقة التي ستمنع بها إدارتها زيادة التكاليف هذا العام حتى بداية فترة ولايتها، بأن الحكومة ستقوم بخفض التكاليف التشغيلية، وتعمل على تحديث تحصيل الضرائب، وتحسين الجمارك.