ads
الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المكسيك المنتخبة: العجز في بلادنا ربما يكون أكبر من المتوقع

الرئيسة المكسيكية
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلوديا شينباوم إن العجز في المكسيك في 2025 قد يصل إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى أنها لن تلزم نفسها بالضرورة بتوقع حكومي سابق للعجز يبلغ حوالي 3%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شينباوم قولها، في كلمة ألقتها أمام غرفة رجال الأعمال المكسيكيين، إن البلاد سوف تلتزم بمالية عامة مسؤولة، وتقلص العجز وتؤجل بدء مشاريع واسعة جديدة حتى 2026.

وتعهدت شينباوم، في شرحها للطريقة التي ستمنع بها إدارتها زيادة التكاليف هذا العام حتى بداية فترة ولايتها، بأن الحكومة ستقوم بخفض التكاليف التشغيلية، وتعمل على تحديث تحصيل الضرائب، وتحسين الجمارك.

رئيسة المكسيك المنتخبة العجز بلاد الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلوديا شينباوم